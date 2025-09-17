Inscription
L'écureuil

Stéphanie Ledu, Kim Consigny

Grâce à des illustrations et à des photos, ce livre propose aux enfants de découvrir l'écureuil roux dans son milieu, et encourage à observer les espèces en plein air. Avec une activité et un poster ! L'écureuil, un animal essentiel à la forêt Savais-tu qu'en prévision de l'hiver, l'écureuil cache des milliers de noisettes et de graines ? Celles qu'il oublie deviendront peut-être des arbres ! L'enfant apprendra plein d'informations fascinantes : à quoi sert sa queue, pourquoi il mue en hiver, comment il sait si une noix est bonne... "Mes docs nature ", la collection qui reconnecte à la nature Cette collection de monographies d'animaux et de végétaux présente des espèces que l'enfant peut facilement observer, en ville ou à la campagne. Elle encourage les enfants à aller en plein air et les accompagne dans leur (re)découverte du vivant. Une mascotte guide les lecteurs et lectrices, et s'émerveille avec eux. Les plus : une activité dans le respect de l'animal, une carte d'identité façon carte à collectionner et un poster.

Par Stéphanie Ledu, Kim Consigny
Editions Milan

Auteur

Stéphanie Ledu, Kim Consigny

Editeur

Editions Milan

Genre

Animaux sauvages

L'écureuil

Stéphanie Ledu, Kim Consigny

Paru le 17/09/2025

36 pages

Editions Milan

8,90 €

9782408059002
