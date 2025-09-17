Bon appétit, Petite Tortue !

Au jardin, tout est calme. "Flap flap flap" , font les petites bêtes qui agitent leurs ailes. Quand soudain, Petit Tortue sort la tête de sa carapace et s'élance sur le gazon : "Wizzz" ! Petite Tortue a faim et elle compte bien trouver une bonne salade à se mettre sous la dent. "Mes grandes histoires bruitées" : une collection d'albums animés grand format qui font des bruits rigolos ! Dans cet album, le tout-petit, dès 1 an, suit l'aventure d'une petite tortue gourmande dans un jardin potager. Un album animé grand-format qui fait du bruit Richement animé, cet album tout-carton facile à manipuler séduit les tout-petits. Six tirettes sont à actionner et déclenchent deux types de bruit : un "wizzz" lorsque la tortue sort la tête de sa carapace tout au long de l'histoire, et un "cric croc" pour la chute. Ces animations, faites de mécanismes en papier, carton et Velcro, sont solides et bien adaptés aux petites mains. Des histoires amusantes dans un univers graphique doux Des images qui s'animent, des bruitages rigolos, des histoires simples et pleines de surprises, et enfin un univers graphique doux et attractif... la collection "Mes grandes histoires bruitées" répond aux besoins d'éveil et de curiosité des tout-petits et leur propose un moment de lecture plaisir.