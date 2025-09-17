Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

À petits pas dans les bois

Maud Legrand, Raphaële Glaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Ce matin, nous sommes partis à vélo avec papa et maman. Nous sommes entrés tous les trois dans les bois, comme on entre dans une maison. En prenant soin de ne pas déranger les habitants. En ouvrant grand nos yeux et nos coeurs. Un papillon a fait battre ses ailes vanille sous nos yeux. Cachée sous un pétale de fleur, une coccinelle en robe à pois s'est envolée juste devant mon nez ! Nous avons marché encore. Sans jamais cesser de découvrir". Un album tout-carton, avec des volets à ouvrir pour découvrir les richesses de la forêt Sur chaque double page, un volet à ouvrir pour faire apparaître un élément en lien avec l'histoire : un écureuil, une coccinelle, une mésange bleue, des noisettes dans l'herbe, etc. Le lecteur découvre la forêt et ses habitants en même temps que l'enfant de l'histoire. Une histoire qui invite à une observation respectueuse de la nature Un texte délicat et très doux raconte cette promenade familiale remplie de sensations et de joies. L'enfant est émerveillé par ce qu'il découvre, et observe au fur et à mesure de sa promenade, et jusqu'au retour à la maison.

Par Maud Legrand, Raphaële Glaux
Chez Editions Milan

|

Auteur

Maud Legrand, Raphaële Glaux

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur À petits pas dans les bois par Maud Legrand, Raphaële Glaux

Commenter ce livre

 

À petits pas dans les bois

Maud Legrand, Raphaële Glaux

Paru le 17/09/2025

16 pages

Editions Milan

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408056834
9782408056834
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.