À petits pas dans les bois

"Ce matin, nous sommes partis à vélo avec papa et maman. Nous sommes entrés tous les trois dans les bois, comme on entre dans une maison. En prenant soin de ne pas déranger les habitants. En ouvrant grand nos yeux et nos coeurs. Un papillon a fait battre ses ailes vanille sous nos yeux. Cachée sous un pétale de fleur, une coccinelle en robe à pois s'est envolée juste devant mon nez ! Nous avons marché encore. Sans jamais cesser de découvrir". Un album tout-carton, avec des volets à ouvrir pour découvrir les richesses de la forêt Sur chaque double page, un volet à ouvrir pour faire apparaître un élément en lien avec l'histoire : un écureuil, une coccinelle, une mésange bleue, des noisettes dans l'herbe, etc. Le lecteur découvre la forêt et ses habitants en même temps que l'enfant de l'histoire. Une histoire qui invite à une observation respectueuse de la nature Un texte délicat et très doux raconte cette promenade familiale remplie de sensations et de joies. L'enfant est émerveillé par ce qu'il découvre, et observe au fur et à mesure de sa promenade, et jusqu'au retour à la maison.