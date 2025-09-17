La santé de mon enfant sans stress

La santé des enfants est souvent source d'angoisse pour les parents : comment décrypter les signes d'inconfort, adopter les bons réflexes en cas d'incident, soigner les petits et gros bobos... Autant de questions qui vont de pair avec le souhait de prendre les bonnes décisions au quotidien pour accompagner le bon développement de son enfant ! Docteure Elodie Adler, spécialisée en pédiatrie et créatrice du compte @doctochou suivi par plus de 175 000 parents, répond à toutes les questions essentielles sur la santé de son enfant. Elle prodigue ses meilleurs conseils sur divers sujets : le calendrier des vaccinations, les premiers secours, les maladies infantiles, l'alimentation, la digestion, le développement de l'enfant, l'hygiène, l'habillage, les voyages, le sommeil, et les bons réflexes à avoir pour soulager les maux du quotidien. Retrouvez 161 questions classées en 4 grands thèmes : 1. Les premiers mois de vie ; 2. Les premiers secours ; 3. La santé ; 4. La vie quotidienne. Elles sont complétées de listes d'équipements indispensables pour la maternité dès la naissance de son enfant ou plus tard pour les visites médicales ou le sac à langer. Un guide pratique, complet et bienveillant pour suivre la santé de son enfant en toute confiance et sérénité !