Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La santé de mon enfant sans stress

Elodie Adler, @doctochou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La santé des enfants est souvent source d'angoisse pour les parents : comment décrypter les signes d'inconfort, adopter les bons réflexes en cas d'incident, soigner les petits et gros bobos... Autant de questions qui vont de pair avec le souhait de prendre les bonnes décisions au quotidien pour accompagner le bon développement de son enfant ! Docteure Elodie Adler, spécialisée en pédiatrie et créatrice du compte @doctochou suivi par plus de 175 000 parents, répond à toutes les questions essentielles sur la santé de son enfant. Elle prodigue ses meilleurs conseils sur divers sujets : le calendrier des vaccinations, les premiers secours, les maladies infantiles, l'alimentation, la digestion, le développement de l'enfant, l'hygiène, l'habillage, les voyages, le sommeil, et les bons réflexes à avoir pour soulager les maux du quotidien. Retrouvez 161 questions classées en 4 grands thèmes : 1. Les premiers mois de vie ; 2. Les premiers secours ; 3. La santé ; 4. La vie quotidienne. Elles sont complétées de listes d'équipements indispensables pour la maternité dès la naissance de son enfant ou plus tard pour les visites médicales ou le sac à langer. Un guide pratique, complet et bienveillant pour suivre la santé de son enfant en toute confiance et sérénité !

Par Elodie Adler, @doctochou
Chez Hatier

|

Auteur

Elodie Adler, @doctochou

Editeur

Hatier

Genre

Santé de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La santé de mon enfant sans stress par Elodie Adler, @doctochou

Commenter ce livre

 

La santé de mon enfant sans stress

Elodie Adler, @doctochou

Paru le 17/09/2025

224 pages

Hatier

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401112933
9782401112933
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.