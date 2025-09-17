Inscription
#Imaginaire

Food Truck War

Nicolas Jarry, Edoardo Audino, Laura Cerutti

ActuaLitté
UNE UCHRONIE DEJANTEE AU COUR DE L'AMERIQUE DES ANNEES 80, JONGLANT HABILEMENT ENTRE LES RIFFS ELECTRIFIES DES GUITARES ET LES STACCATOS IMPITOYABLES DES ARMES AUTOMATIQUES. L'AMERICAN DREAM N'EST PAS ENCORE MORT, MAIS ON VA TOUT FAIRE POUR L'ACHEVER. Début des années 80, les mafias et les gangs règnent sur les nuits new-yorkaises. Seuls remparts contre le chaos : les Fry Sherifs, qui sillonnent leur quartier à bord de leur food truck pour rendre la justice. Quand pointe le petit matin, ils changent de casquette et se mettent aux fourneaux pour nourrir les citoyens insouciants. Ed Palmer était l'un des meilleurs traders de la Darkrock Company, jusqu'à ce que son patron décide de le sacrifier pour s'éviter un procès trop coûteux, le virant pour une faute qu'il n'a pas commise et mettant un contrat sur sa tête. Désespéré, il se rend chez son père, un Fry Sherif de Brooklyn qui a fait de son enfance un enfer... mais l'homme est mort depuis plus d'un an. Tout ce qu'il lui a laissé, ce sont les clés de son food truck et son insigne.

Par Nicolas Jarry, Edoardo Audino, Laura Cerutti
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Nicolas Jarry, Edoardo Audino, Laura Cerutti

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Science-fiction

Food Truck War

Nicolas Jarry, Edoardo Audino

Paru le 17/09/2025

124 pages

Editions Oxymore

24,95 €

9782385611088
