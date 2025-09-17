Teacher in the destruction classroom Tome 2

Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? Dans un monde où vivent des humains capables d'utiliser la magie, Solo est un sorcier-tueur à gages craint et réputé. Habitué aux missions les plus périlleuses, il est cette fois-ci envoyé en infiltration... dans une école de magie ! En tant que professeur principal d'une classe de cancres, lui qui n'a jamais fait d'étude. Son but ? Trouver et supprimer les personnes dont la destinée est d'utiliser la magie pour tout détruire. Tandis qu'on lui adjoint un assistant un peu trop zélé risquant de mettre à jour sa couverture, Solo apprend à découvrir petit à petit qui sont réellement ces étudiants qui sont potentiellement sa cible. Sont-ils vraiment des cas si désespérés ? Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination Classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter : la formule magique d'un shônen énergique et réjouissant !