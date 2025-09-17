Inscription
Teacher in the destruction classroom Tome 2

Kina Kobayashi, Teddy Dumont, Studio Charon

Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? Dans un monde où vivent des humains capables d'utiliser la magie, Solo est un sorcier-tueur à gages craint et réputé. Habitué aux missions les plus périlleuses, il est cette fois-ci envoyé en infiltration... dans une école de magie ! En tant que professeur principal d'une classe de cancres, lui qui n'a jamais fait d'étude. Son but ? Trouver et supprimer les personnes dont la destinée est d'utiliser la magie pour tout détruire. Tandis qu'on lui adjoint un assistant un peu trop zélé risquant de mettre à jour sa couverture, Solo apprend à découvrir petit à petit qui sont réellement ces étudiants qui sont potentiellement sa cible. Sont-ils vraiment des cas si désespérés ? Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination Classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter : la formule magique d'un shônen énergique et réjouissant !

Par Kina Kobayashi, Teddy Dumont, Studio Charon
Chez Nobi Nobi

Auteur

Kina Kobayashi, Teddy Dumont, Studio Charon

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Teacher in the destruction classroom Tome 2

Kina Kobayashi trad. Teddy Dumont

Paru le 17/09/2025

256 pages

Nobi Nobi

7,50 €

9782384965632
