La France affronte une heure de vérité. Comme en 1945, elle doit choisir entre la modernisation et le déclassement. Le déclin de la France s'est emballé sous l'effet des chocs qui se sont multipliés : krach de 2008, pandémie de Covid, guerre en Ukraine. La démographie s'effondre. L'économie stagne. La crise financière menace. La violence politique et sociale explose. L'Etat se révèle à la fois obèse et impuissant. Avec pour effet de placer l'extrême droite au seuil du pouvoir. Alors que s'ouvre une rude confrontation entre empires autoritaires et démocraties, que l'Europe est sous la menace de la Russie, prise en étau entre le renouveau industriel des Etats-Unis et le dumping de la Chine, il est grand temps de construire un modèle français adapté au XXI e siècle. Le sursaut reste possible. La France conserve des atouts majeurs et a montré par sa capacité à se réinventer. Il ne nous manque que la volonté. A nous de renouer avec le courage de la vérité.