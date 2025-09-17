Les écrits sur Freud et la psychanalyse

Voici réuni pour la première fois en français l'ensemble des textes où Jung prend position sur les théories de Freud et sur celles de son école. Articles dans les revues savantes ou destinés au grand public, réponses à des critiques, recensions de livres, discours académiques, préfaces, interviews, etc. , s'échelonnent ici de 1901 à 1953. Publiés du vivant de Jung, ces différents écrits, dont beaucoup étaient inconnus, oubliés ou indisponibles, permettent de mettre en lumière les quatre phases de la relation entre les deux penseurs. Celle des débuts, où Jung se fait le fervent avocat des découvertes du maître viennois ; celle où apparaissent des réticences, des divergences évidentes bientôt ; celle où se cristallisent les motifs de leur rupture, notamment sur la question de la sexualité et des archétypes ; jusqu'à la dernière phase, celle de l'hommage certes respectueux paru à la mort de Freud, mais où Jung expose avec une clarté implacable les faiblesses et les points aveugles, selon lui, des conceptions du père de la psychanalyse. Outre les nombreux cas cliniques qui révèlent les qualités exceptionnelles d'analyse du thérapeute zurichois, cet ouvrage fournit de nouvelles pièces pour élargir le riche débat d'idées qui, depuis plus d'un siècle, opposent les tenants de la psychanalyse de Freud (puis de Lacan) à ceux de la psychologie analytique de Jung.