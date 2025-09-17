Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les écrits sur Freud et la psychanalyse

Carl Gustav Jung

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici réuni pour la première fois en français l'ensemble des textes où Jung prend position sur les théories de Freud et sur celles de son école. Articles dans les revues savantes ou destinés au grand public, réponses à des critiques, recensions de livres, discours académiques, préfaces, interviews, etc. , s'échelonnent ici de 1901 à 1953. Publiés du vivant de Jung, ces différents écrits, dont beaucoup étaient inconnus, oubliés ou indisponibles, permettent de mettre en lumière les quatre phases de la relation entre les deux penseurs. Celle des débuts, où Jung se fait le fervent avocat des découvertes du maître viennois ; celle où apparaissent des réticences, des divergences évidentes bientôt ; celle où se cristallisent les motifs de leur rupture, notamment sur la question de la sexualité et des archétypes ; jusqu'à la dernière phase, celle de l'hommage certes respectueux paru à la mort de Freud, mais où Jung expose avec une clarté implacable les faiblesses et les points aveugles, selon lui, des conceptions du père de la psychanalyse. Outre les nombreux cas cliniques qui révèlent les qualités exceptionnelles d'analyse du thérapeute zurichois, cet ouvrage fournit de nouvelles pièces pour élargir le riche débat d'idées qui, depuis plus d'un siècle, opposent les tenants de la psychanalyse de Freud (puis de Lacan) à ceux de la psychologie analytique de Jung.

Par Carl Gustav Jung
Chez Imago

|

Auteur

Carl Gustav Jung

Editeur

Imago

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les écrits sur Freud et la psychanalyse par Carl Gustav Jung

Commenter ce livre

 

Les écrits sur Freud et la psychanalyse

Carl Gustav Jung

Paru le 17/09/2025

Imago

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380891478
9782380891478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.