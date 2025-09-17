Sophia Antipolis Patrimoine

De Valbonne jusqu'aux contreforts des massifs alpins, partez à la découverte des villages perchés du Moyen-Pays, bercés d'influences méditerranéennes et montagnardes. Arpentez les fontaines, lavoirs, églises, chapelles, moulins, et autres témoignages du passé de ces villages authentiques blottis derrière leurs anciennes murailles, forts d'un patrimoine culturel et architectural riche, ainsi que d'une diversité de paysages et d'espèces végétales. Façonnés par les hommes et la nature, ils cultivent avec ferveur leurs traditions d'antan et coulent des jours paisibles qu'il fait bon aller découvrir, entre mer et vallées, entre nature et culture, loin du tumulte du littoral.