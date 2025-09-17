Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Sophia Antipolis Patrimoine

Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De Valbonne jusqu'aux contreforts des massifs alpins, partez à la découverte des villages perchés du Moyen-Pays, bercés d'influences méditerranéennes et montagnardes. Arpentez les fontaines, lavoirs, églises, chapelles, moulins, et autres témoignages du passé de ces villages authentiques blottis derrière leurs anciennes murailles, forts d'un patrimoine culturel et architectural riche, ainsi que d'une diversité de paysages et d'espèces végétales. Façonnés par les hommes et la nature, ils cultivent avec ferveur leurs traditions d'antan et coulent des jours paisibles qu'il fait bon aller découvrir, entre mer et vallées, entre nature et culture, loin du tumulte du littoral.

Par Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette
Chez Editions Déclics

|

Auteur

Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Editeur

Editions Déclics

Genre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sophia Antipolis Patrimoine par Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Commenter ce livre

 

Sophia Antipolis Patrimoine

Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Paru le 15/10/2025

Editions Déclics

3,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370577214
9782370577214
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.