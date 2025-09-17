Inscription
#Polar

ActuaLitté
Drôle de rencontre sur la route des vacances... Gil et Djida pensaient couler des jours tranquilles en vacances, le long du lac de Côme, direction la Croatie. Mais sur la route, ils croisent bientôt une jeune autostoppeuse anglaise d'à peine 19 ans, Abigail. Sans le savoir, ils viennent de s'embarquer dans une aventure qu'ils ne sont pas près d'oublier. D'une beauté troublante, la jeune fille dit être une riche héritière fuyant son père pour échapper à un mariage forcé... Pour Djida, Abigail n'est qu'une intrigante égarée mais Gil commence sérieusement à se poser des questions, surtout quand le couple est rattrapé par des agents à la recherche de la jeune fille. Ces hommes prétendent qu'Abigail se serait échappée de l'asile et que ses parents, inquiets, la cherchent désespérément. Dans ce jeu de dupes, qui ment ? Qui dit la vérité ? Impliqués malgré eux dans cette histoire, Gil et Djida vont rassembler petit à petit les pièces du puzzle pour tenter de lever le voile sur la véritable identité d'Abigail. Série majeure écoulée à 1 million d'exemplaires, devenue culte auprès de toute une génération, Gil Saint-André continue de passionner les lecteurs. Nous fêterons en janvier 2026 les 30 ans de la série, dont les albums sont des histoires complètes qui peuvent se lire indépendamment depuis le tome 12 ! Aujourd'hui, ce grand classique de la bande dessinée réaliste franco-belge revient avec une nouvelle enquête pleine d'humour, de suspense et de péripéties.

|

Auteur

Editeur

Genre

Policier-Espionnage

La cage dorée

Jean-Charles Kraehn, Chrys Millien

Paru le 24/09/2025

56 pages

Glénat

13,00 €

9782344066188
