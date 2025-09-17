Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le couple qui défia les nazis

Ellie Midwood, Typhaine Ducellier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Berlin, 1933. Libertas, dix-neuf ans, est déterminée à commencer une nouvelle vie, aussi loin que possible de sa famille étouffante, qui ne cache pas sa sympathie pour les nazis. Hélas, il n'y a pas d'échappatoire au régime brutal de Hitler : la ville est assiégée par les SS, des livres juifs sont brûlés, des devantures de magasin détruites, et des innocents disparaissent. Lorsqu'elle rencontre Harro et qu'ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, Libertas voit son monde basculer. Car elle sait qu'il y a plus en lui que son sourire éblouissant et ses yeux bleus perçants. Les marques de fouet sur son dos et les cicatrices laissées par les interrogatoires racontent sa véritable histoire : c'est un résistant. Harro l'entraîne dans son univers clandestin, et leur existence devient chaque jour plus dangereuse...

Par Ellie Midwood, Typhaine Ducellier
Chez J'ai lu

|

Auteur

Ellie Midwood, Typhaine Ducellier

Editeur

J'ai lu

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le couple qui défia les nazis par Ellie Midwood, Typhaine Ducellier

Commenter ce livre

 

Le couple qui défia les nazis

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 17/09/2025

512 pages

J'ai lu

9,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290430255
9782290430255
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.