Le couple qui défia les nazis

Berlin, 1933. Libertas, dix-neuf ans, est déterminée à commencer une nouvelle vie, aussi loin que possible de sa famille étouffante, qui ne cache pas sa sympathie pour les nazis. Hélas, il n'y a pas d'échappatoire au régime brutal de Hitler : la ville est assiégée par les SS, des livres juifs sont brûlés, des devantures de magasin détruites, et des innocents disparaissent. Lorsqu'elle rencontre Harro et qu'ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, Libertas voit son monde basculer. Car elle sait qu'il y a plus en lui que son sourire éblouissant et ses yeux bleus perçants. Les marques de fouet sur son dos et les cicatrices laissées par les interrogatoires racontent sa véritable histoire : c'est un résistant. Harro l'entraîne dans son univers clandestin, et leur existence devient chaque jour plus dangereuse...