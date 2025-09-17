Mes très chères saintes

"Il y a quelques années, je remarquai, gravés sur l'autel d'une église, une dizaine de noms de saintes. Cette place inattendue faite aux femmes m'avait émue et questionnée. Pourquoi ces figures sont-elles une source intarissable d'inspiration ? En y réfléchissant, j'ai réalisé qu'elles étaient dotées de qualités que je n'avais pas et qu'elles me poussaient à devenir une meilleure version de moi-même. L'audace rebelle de Thérèse de Lisieux, le courage de Jeanne d'Arc, la persévérance de Thérèse-Bénédicte de la Croix, l'omniscience d'Hildegarde von Bingen, l'abnégation de Gianna Beretta Molla, l'intelligence politique de Catherine de Sienne, l'énergie de Mère Teresa, l'abnégation de Teresa d'Ávila, la ténacité de sainte Geneviève, ou encore la résilience de la Vierge Marie. Découvrir ces dix femmes, c'est peut-être se donner l'envie de suivre leurs traces. Ce livre, modestement, vous y invite". Chanteuse et comédienne, Natasha St-Pier est l'une des artistes francophones les plus appréciées. Connue notamment pour "Tu trouveras" , "Je n'ai que mon âme" ou "Mourir demain" , elle a vendu plus de 5 millions d'albums. Plus récemment, avec Thérèse, vivre d'amour ou encore Jeanne, la chanteuse rend hommage aux figures spirituelles qui l'ont marquée.