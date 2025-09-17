Inscription
#Roman francophone

Terre Fragile

Mathilde Bach, Claire Fuller

ActuaLitté
A cinquante ans passés, Julius et Jeanie habitent encore avec leur mère, Dot, dans un vieux cottage en pleine campagne anglaise. Ils mènent une existence simple, mais heureuse. Lorsque Dot meurt soudainement, les jumeaux voient leur vie basculer. Tandis que Julius est déchiré entre sa loyauté envers sa soeur et son désir de liberté, Jeanie se bat pour trouver un travail et tenter de recréer un foyer pour eux deux. C'est alors que les secrets de Dot refont surface, bouleversant leurs certitudes les plus profondes. Un roman éblouissant. La romancière est une merveilleuse conteuse. Le réalisme du livre ébranle et remet les idées en place. Laurence Caracalla, Le Figaro littéraire. A travers ces deux personnages, Claire Fuller dresse un portrait réaliste et tout en subtilité de la marginalité rurale au Royaume-Uni. Ariane Singer, Le Monde des livres. Prix Costa 2021. Traduit de l'anglais par Mathilde Bach.

Par Mathilde Bach, Claire Fuller
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Mathilde Bach, Claire Fuller

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Terre Fragile

Claire Fuller trad. Mathilde Bach

Paru le 17/09/2025

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253250890
