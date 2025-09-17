Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Rose & Massimo

Alexis Michalik, Félix Radu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Massimo est un jeune poète oisif. Un matin, son ami Aldo le réveille à la hâte. Il faut qu'il le remplace pour son cours d'italien auprès de Rose, une princesse. Une princesse ? Que va-t-il lui dire ? Que doit-il lui apprendre ? L'italien ? Il ne le parle pas l'italien. L'amour ? Il n'en sait rien. Parler de lui ? Impossible. Rose et Massimo, ce sont un peu les enfants de Roméo et Juliette. Des enfants terribles qui, s'étant introduits dans la chambre de leurs parents en secret, auraient dévalisé tout ce qui leur plaisait. Dignes représentants de leur jeunesse et de leur temps. Un hommage émouvant et moderne aux jeux de l'amour et du hasard pas cet Edmond Rostand 2. 0. C'est du théâtre qui se lit, qu'on se surprend à relire, parfois, car la phrase est jolie, car il est bon de redécouvrir cette langue romantique, et, lorsqu'elle est mariée avec autant de dextérité, on se dit qu'un auteur est né. Alexis Michalik. Un texte d'une qualité renversante. Cette pièce sent l'immortalité ! Alice Courtieux, La Provence. Préface par Alexis Michalik. Dossier par Julie Chaintron.

Par Alexis Michalik, Félix Radu
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Alexis Michalik, Félix Radu

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rose & Massimo par Alexis Michalik, Félix Radu

Commenter ce livre

 

Rose & Massimo

Félix Radu

Paru le 17/09/2025

128 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253243113
9782253243113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.