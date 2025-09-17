Blood Vipers

MISSION : SEDUIRE L'ENNEMI. MAIS QUI EST LA VRAIE MENACE QUAND LES SENTIMENTS S'EN MELENT ? Ruby vit sa vie comme ses missions : sans attaches. Même avec Diamond, son partenaire du FBI, elle refuse tout engagement malgré leurs nuits passionnées et des sentiments évidents. Mais une nouvelle mission déterminante va bouleverser leur équilibre. Les Etats-Unis soupçonnent l'existence d'un programme secret russe : des agents formés depuis l'enfance pour s'infiltrer dans la société américaine. Leur cible : Noa, un de ces espions présumés qu'ils doivent démasquer par tous les moyens. Ruby accepte de le séduire, certaine de pouvoir garder le contrôle. Sauf qu'il se pourrait bien que Noa trouble ses certitudes. Tiraillée entre deux hommes, deux loyautés, Ruby plonge dans un jeu dangereux où les apparences sont trompeuses... Une nouvelle histoire indépendante de la série Les Légendes, la série de romance inspirée par des personnages réels !