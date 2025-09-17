Inscription
#Polar

Blood Vipers

Dahlia Blake

ActuaLitté
MISSION : SEDUIRE L'ENNEMI. MAIS QUI EST LA VRAIE MENACE QUAND LES SENTIMENTS S'EN MELENT ? Ruby vit sa vie comme ses missions : sans attaches. Même avec Diamond, son partenaire du FBI, elle refuse tout engagement malgré leurs nuits passionnées et des sentiments évidents. Mais une nouvelle mission déterminante va bouleverser leur équilibre. Les Etats-Unis soupçonnent l'existence d'un programme secret russe : des agents formés depuis l'enfance pour s'infiltrer dans la société américaine. Leur cible : Noa, un de ces espions présumés qu'ils doivent démasquer par tous les moyens. Ruby accepte de le séduire, certaine de pouvoir garder le contrôle. Sauf qu'il se pourrait bien que Noa trouble ses certitudes. Tiraillée entre deux hommes, deux loyautés, Ruby plonge dans un jeu dangereux où les apparences sont trompeuses... Une nouvelle histoire indépendante de la série Les Légendes, la série de romance inspirée par des personnages réels !

Par Dahlia Blake
Chez Albin Michel

|

Auteur

Dahlia Blake

Editeur

Albin Michel

Genre

Suspense romantique

Blood Vipers

Dahlia Blake

Paru le 17/09/2025

496 pages

Albin Michel

19,90 €

ActuaLitté
9782226497192
© Notice établie par ORB
