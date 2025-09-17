Inscription
#Essais

Fils de paysan, notre bon sens commun

Philippe Royer

ActuaLitté
Je compte sans doute parmi les derniers enfants du pays à être né à domicile, dans un petit village de l'Orne. C'était en 1965. Modestes agriculteurs, mes parents ont commencé avec sept vaches - quand aujourd'hui la plupart des exploitations laitières en ont au moins cinquante ou cent. Titulaire du certificat d'études et de ce fait considéré comme instruit, mon père servait la commune en tant que Maire. C'est peu de dire que la France de mon enfance a changé. Pour le meilleur ? Oui, sur le plan de la vie matérielle, pour ceux qui sont du bon côté de la fracture sociale. Mais je crains que non sur l'essentiel. Alors que la France a beaucoup d'atouts, tout donne au contraire le sentiment d'un pays à la dérive, qui ne sait plus ce qu'il veut ni où il va. Ce sentiment d'énorme gâchis réveille en moi l'envie de me lever et d'agir en proposant cette vision nouvelle inspirée de mon parcours de vie et "du bon sens paysan" qui m'anime, afin de créer un élan positif inversement proportionnel au chaos que nous traversons. Je fais le pari que l'immense majorité des Français aspirent à redonner du sens à leur vie et à leur pays et sont prêts à courir le risque de cette espérance. P. R. Philippe Royer est entrepreneur, cofondateur du réseau Cléophas Sens & Performances, ancien directeur général du groupe Seenergi, président de Fratello et ancien président national des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.

Par Philippe Royer
Chez Fayard

|

Auteur

Philippe Royer

Editeur

Fayard

Genre

Actualité politique France

Fils de paysan, notre bon sens commun

Philippe Royer

Paru le 17/09/2025

224 pages

Fayard

21,90 €

9782213733104
