#Essais

Atlas des relations internationales

Pascal Boniface

Où en sont les relations internationales face à la révolution Trump ? Qui va remporter le duel Chine-Etats-Unis ? L'Europe trouvera-t-elle sa place ? Comment s'affirment les puissances émergentes ? Quelles seront les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine et de l'intensification des conflits au Proche-Orient ? Les évènements de la scène internationale ont de plus en plus de conséquences sur notre vie quotidienne. Pourtant, ils restent parfois difficiles à appréhender. Dans le flux incessant de l'information, il n'est pas toujours facile de prendre le recul nécessaire pour saisir les enjeux d'une planète mondialisée. Pascal Boniface livre, dans cet ouvrage, une vision globale d'un monde complexe et en mutation. Il décrypte l'actualité et nous aide à en comprendre les multiples ressorts. La nouvelle édition de cet atlas propose 100 cartes actualisées et accessibles qui permettent de synthétiser les phénomènes majeurs des rapports internationaux.

Pascal Boniface
Chez Armand Colin



Auteur

Pascal Boniface

Editeur

Armand Colin

Genre

Géopolitique

Atlas des relations internationales

Pascal Boniface

Paru le 17/09/2025

168 pages

Armand Colin

25,00 €

9782200640163
© Notice établie par ORB
