Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Manuel d'anthropologie historique

Jérôme Lamy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la croisée des méthodes de l'anthropologie et des sources mobilisées par les historiens et historiennes, s'est développée, à partir des années 1970, une voie singulière : l'anthropologie historique. Ni discipline autonome, ni simple spécialité, elle a constitué un moment fécond dans l'histoire des sciences sociales, en France (autour de la revue Annales et des séminaires de l'Ecole des hautes études en sciences sociales), mais aussi aux Etats-Unis (historical anthropology), en Italie (microstoria) ou en Allemagne (Alltagsgeschichte). Portée par les héritages du structuralisme, cette démarche a déplacé les regards vers des objets longtemps tenus à l'écart de l'analyse historique : mythes et rituels, gestes du quotidien, corps et sensibilités, croyances, images, traces du passé. A travers ces enquêtes, c'est une autre manière d'écrire l'histoire qui s'affirme attentive aux formes de pensée, aux structures profondes et aux représentations qui façonnent l'ordinaire. En retraçant l'histoire intellectuelle et institutionnelle de ce courant, cet ouvrage explore les principaux terrains qu'il a investis : la famille, le corps et la sexualité, les rythmes du quotidien, les émotions et les sensibilités, le pouvoir et la violence, les images et les croyances, les savoirs et leur transmission. Il donne ainsi à voir ce que produit le croisement, fécond, entre histoire et anthropologie : de nouvelles façons d'interroger le passé, et de renouveler les cadres de compréhension du monde social.

Par Jérôme Lamy
Chez Armand Colin

|

Auteur

Jérôme Lamy

Editeur

Armand Colin

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Manuel d'anthropologie historique par Jérôme Lamy

Commenter ce livre

 

Manuel d'anthropologie historique

Jérôme Lamy

Paru le 17/09/2025

443 pages

Armand Colin

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200628574
9782200628574
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.