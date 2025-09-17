Un caprice du néant

L'espace et le temps ne sont-ils que des illusions ? Pourquoi existons-nous ? Notre intelligence est-elle suffisante pour comprendre l'Univers ? En tentant de répondre à ces questions, Stefan Klein nous fait découvrir une réalité bien différente de celle que nous percevons. Dans un bouton de rose, il entrevoit l'origine de toute chose ; en observant la météo, il explique l'imprévisibilité du monde ; et c'est par le biais d'une enquête policière qu'il nous dévoile une matière insaisissable et essentiellement faite de vide. L'Univers s'offre à nous : il est non seulement plus étrange que nous le supposons, mais plus étrange encore que nous sommes capables de le supposer. Plongez dans ce livre et laissez la réalité cachée du monde vous enchanter ! "Stefan Klein possède un don merveilleux : il passe de la science à la poésie sans jamais trahir l'une pour l'autre". Deutschlandradio Kultur