Un caprice du néant

Marie-Céline Trivier-Georg, Stefan Klein

L'espace et le temps ne sont-ils que des illusions ? Pourquoi existons-nous ? Notre intelligence est-elle suffisante pour comprendre l'Univers ? En tentant de répondre à ces questions, Stefan Klein nous fait découvrir une réalité bien différente de celle que nous percevons. Dans un bouton de rose, il entrevoit l'origine de toute chose ; en observant la météo, il explique l'imprévisibilité du monde ; et c'est par le biais d'une enquête policière qu'il nous dévoile une matière insaisissable et essentiellement faite de vide. L'Univers s'offre à nous : il est non seulement plus étrange que nous le supposons, mais plus étrange encore que nous sommes capables de le supposer. Plongez dans ce livre et laissez la réalité cachée du monde vous enchanter ! "Stefan Klein possède un don merveilleux : il passe de la science à la poésie sans jamais trahir l'une pour l'autre". Deutschlandradio Kultur

Par Marie-Céline Trivier-Georg, Stefan Klein
Chez Dunod

|

Auteur

Marie-Céline Trivier-Georg, Stefan Klein

Editeur

Dunod

Genre

Etoiles, galaxie, univers

Un caprice du néant

Stefan Klein trad. Marie-Céline Trivier-Georg

Paru le 17/09/2025

264 pages

Dunod

9,90 €

9782100883790
