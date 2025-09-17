Inscription
#Essais

Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux

Valérie March

Vous, votre entourage, vos clients utilisent les médias sociaux : ils sont incontournables au quotidien, mais comment les utiliser pour faire connaître votre entreprise, trouver de nouveaux clients, être plus productif ? - Quels médias sociaux sont les plus adaptés à votre activité ? - Comment lancer une présence efficace ? - Quels sont les règles et facteurs clés de succès de chaque média ? Il apporte des solutions concrètes et des stratégies clés pour passer à l'action, atteindre vos objectifs et donner toutes les chances de réussite à votre entreprise. Dans un univers où les usages changent rapidement, cette 4e édition a complètement été remise à jour ! Cette nouvelle édition fait entrer TikTok dans la Danse ! Et y sont toujours abordés les autres médias sociaux les plus intéressants pour les entrepreneurs : Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. L'utilisation de l'IA générative pour vous simplifier certaines tâches fait aussi son entrée.

Par Valérie March
Dunod

Auteur

Valérie March

Editeur

Dunod

Genre

E-Business

Comment développer votre activité grâce aux médias sociaux

Valérie March

Paru le 17/09/2025

176 pages

Dunod

17,50 €

9782100880355
