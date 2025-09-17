Evaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité

La littérature sur le psychotraumatisme s'est développée de façon exponentielle ces dernières années sans qu'aucun livre de référence en langue française n'ait été consacré au trouble dissociatif de l'identité. Une lacune que cet ouvrage collectif s'est résolument employé à corriger. L'Association francophone du trauma et de la dissociation (AFTD) a réuni dans ce livre un ensemble de cliniciens et de chercheurs internationaux, qui expliquent différents concepts, théories et approches thérapeutiques permettant de mieux comprendre le TDI. Illustré avec des exemples cliniques, ses différents chapitres ont pour objectif d'élargir les connaissances du lecteur et d'approfondir scientifiquement, cliniquement, leur compréhension de la dissociation et de ses manifestations les plus graves. C'est l'ambition de cet ouvrage indispensable au public professionnel, novice ou expérimenté, soucieux de contribuer enfin à la prise en compte, au repérage, à l'évaluation et au traitement du TDI. Un ouvrage qui, espérons-le, nous fera rattraper un retard et lever les dernières résistances associées à la reconnaissance d'une psychopathologie connue depuis plus d'un siècle. Avec la contribution de : Eric Binet - Priscilla Buttin - Laurence Carluer - Hélène Dellucci - Alexandra Deprez - Erik de Soir - Jan Gysi - Sophie Le Quillec Obin - Sandra Mazaira - Dolores Mosquera - Olivier Piedfort-Marin - Isabelle Saillot - Predat Sar - Roger Solomon - Onno van der Hart - Emmanuelle Vaux-Lacroix - Eva Zimmermann