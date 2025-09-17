Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Evaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité

Cyril Tarquinio, Eric Binet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La littérature sur le psychotraumatisme s'est développée de façon exponentielle ces dernières années sans qu'aucun livre de référence en langue française n'ait été consacré au trouble dissociatif de l'identité. Une lacune que cet ouvrage collectif s'est résolument employé à corriger. L'Association francophone du trauma et de la dissociation (AFTD) a réuni dans ce livre un ensemble de cliniciens et de chercheurs internationaux, qui expliquent différents concepts, théories et approches thérapeutiques permettant de mieux comprendre le TDI. Illustré avec des exemples cliniques, ses différents chapitres ont pour objectif d'élargir les connaissances du lecteur et d'approfondir scientifiquement, cliniquement, leur compréhension de la dissociation et de ses manifestations les plus graves. C'est l'ambition de cet ouvrage indispensable au public professionnel, novice ou expérimenté, soucieux de contribuer enfin à la prise en compte, au repérage, à l'évaluation et au traitement du TDI. Un ouvrage qui, espérons-le, nous fera rattraper un retard et lever les dernières résistances associées à la reconnaissance d'une psychopathologie connue depuis plus d'un siècle. Avec la contribution de : Eric Binet - Priscilla Buttin - Laurence Carluer - Hélène Dellucci - Alexandra Deprez - Erik de Soir - Jan Gysi - Sophie Le Quillec Obin - Sandra Mazaira - Dolores Mosquera - Olivier Piedfort-Marin - Isabelle Saillot - Predat Sar - Roger Solomon - Onno van der Hart - Emmanuelle Vaux-Lacroix - Eva Zimmermann

Par Cyril Tarquinio, Eric Binet
Chez Dunod

|

Auteur

Cyril Tarquinio, Eric Binet

Editeur

Dunod

Genre

Autres troubles du comportemen

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Evaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité par Cyril Tarquinio, Eric Binet

Commenter ce livre

 

Evaluer et prendre en charge le trouble dissociatif de l'identité

Eric Binet

Paru le 17/09/2025

370 pages

Dunod

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100870226
9782100870226
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.