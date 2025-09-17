Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Adaptation au stress en contexte scolaire

Emilie Boujut, Emilie Cappe, Nicolas Meylan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le stress touche de plus en plus d'élèves et a un impact non négligeable sur leur santé mentale ainsi que sur leur orientation ou leur réussite sociale et scolaire. Cet ouvrage présente les travaux d'un réseau international de chercheurs, experts du domaine du stress en contexte scolaire, aussi bien pour les élèves à l'école primaire et au collège/lycée que pour les étudiants à l'université, ou les élèves en situation de maladie et/ou de handicap.

Par Emilie Boujut, Emilie Cappe, Nicolas Meylan
Chez Dunod

|

Auteur

Emilie Boujut, Emilie Cappe, Nicolas Meylan

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adaptation au stress en contexte scolaire par Emilie Boujut, Emilie Cappe, Nicolas Meylan

Commenter ce livre

 

Adaptation au stress en contexte scolaire

Emilie Boujut, Emilie Cappe, Nicolas Meylan

Paru le 17/09/2025

496 pages

Dunod

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100857654
9782100857654
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.