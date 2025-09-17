Adaptation au stress en contexte scolaire

Le stress touche de plus en plus d'élèves et a un impact non négligeable sur leur santé mentale ainsi que sur leur orientation ou leur réussite sociale et scolaire. Cet ouvrage présente les travaux d'un réseau international de chercheurs, experts du domaine du stress en contexte scolaire, aussi bien pour les élèves à l'école primaire et au collège/lycée que pour les étudiants à l'université, ou les élèves en situation de maladie et/ou de handicap.