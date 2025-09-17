L'odyssée d'octobre

Au coeur de l'automne, une terrible tempête s'annonce... Si la digue cède, il ne restera rien de la Communauté du Marais. Pour survivre, les souris doivent en urgence quitter le moulin. Le départ est voté, les canots mis à l'eau, mais la nature se déchaîne. Muet, Cresson et Pois se retrouvent bientôt isolés. Leur seul espoir, rejoindre le phare et les autres rescapés. Le premier volet d'une inoubliable fantasy animalière tendre, épique et intense.