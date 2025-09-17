Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'odyssée d'octobre

Mélanie Guyard, Timothée Le Véel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au coeur de l'automne, une terrible tempête s'annonce... Si la digue cède, il ne restera rien de la Communauté du Marais. Pour survivre, les souris doivent en urgence quitter le moulin. Le départ est voté, les canots mis à l'eau, mais la nature se déchaîne. Muet, Cresson et Pois se retrouvent bientôt isolés. Leur seul espoir, rejoindre le phare et les autres rescapés. Le premier volet d'une inoubliable fantasy animalière tendre, épique et intense.

Par Mélanie Guyard, Timothée Le Véel
Chez Flammarion

|

Auteur

Mélanie Guyard, Timothée Le Véel

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'odyssée d'octobre par Mélanie Guyard, Timothée Le Véel

Commenter ce livre

 

L'odyssée d'octobre

Mélanie Guyard, Timothée Le Véel

Paru le 24/09/2025

288 pages

Flammarion

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080470317
9782080470317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.