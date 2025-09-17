Inscription
L'histoire du Monde passe par Paris

François Reynaert, Légendes cartographie

Au XIX ? siècle, pour fuir les cosaques qui écrasent leur pays, des Polonais font de Paris la capitale de l'exil. A la même époque, des intellectuels arabes viennent y chercher la recette de la modernité. Au XX ? siècle, voici les Russes qui fuient les bolcheviques ; des Noirs américains voulant oublier la ségrégation ; des Indochinois qui apprennent à défier la puissance coloniale ; des Allemands pourchassés par Hitler ; des Chiliens réfugiés. Tous, à Paris, ont rêvé d'une histoire nouvelle pour leur pays. Tous ont contribué à l'histoire de Paris. On croisera dans ces pages bien des personnages célèbres : Chopin et Joséphine Baker, Hannah Arendt et James Baldwin, Hô Chi Minh et Pablo Neruda. On apprendra à en connaître beaucoup d'autres qui méritent de l'être. On découvrira, grâce à eux, la Ville Lumière sous un autre jour. Et on verra qu'il y suffit d'un trajet en métro pour refaire l'histoire du monde.

Chez Flammarion

Flammarion

L'histoire du Monde passe par Paris

François Reynaert

Paru le 17/09/2025

300 pages

Flammarion

23,00 €

9782080454416
