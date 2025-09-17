Inscription
Apéro Trouve le mot

A préciser

ActuaLitté
Découvrez plus de 170 thèmes dans ce petit bac revisité et déjanté ! Piochez un thème, choisissez une lettre parmi celles disponibles et trouvez le mot ! Plein de thèmes délirants tels que : senteur de gel douche, à éviter pour vivre vieux, une célébrité à moustache... Rapidité et ingéniosité seront de rigueur pour remporter la partie ! Vous souhaitez pimenter encore plus le jeu ? Ajoutez des cartes contraintes : mot qui commence et finit par la même lettre, mot de quatre lettes maximum...

Par A préciser
Chez Larousse

Auteur

A préciser

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

Apéro Trouve le mot

A préciser

Paru le 17/09/2025

250 pages

Larousse

10,99 €

9782036084452
