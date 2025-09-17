Les USA à couper le souffle

Les buildings de New York, les quartiers branchés de LA, le pont de San Francisco, les plages de Floride, les volcans d'Hawaï, l'architecture unique de Boston, les parcs nationaux de l'Ouest, la frontière canadienne... A travers leur immensité et leur incroyable diversité, les Etats-Unis constituent une réserve unique et inépuisable de merveilles naturelles et de paysages extraordinaires. Le pays fut, et est encore, le terrain de jeu des plus grands architectes, et sa démesure n'a d'égale que l'unicité de ses monuments et de ses grands espaces. Si ce territoire ne peut s'explorer en une seule fois, ce livre magnifiquement illustré vous propose un voyage à travers tout le pays, sur les traces des merveilles et des curiosités de chacun de ses Etats, de la Californie à la Louisiane en passant par l'Arizona et le Texas. Ouvrez grand les yeux, et découvrez l'Amérique comme vous ne l'avez jamais vue ! Have a good trip !