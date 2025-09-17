Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Sunriders, de Paris à Singapour à vélo

Larousse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire de Matthieu et Damien, deux jeunes amis de 24 ans. Un jour, ils décident de partir à l'aventure, sans vraiment savoir ce qui les attend. Ils se lancent le défi de rejoindre Singapour à vélo depuis Nice. De l'hospitalité iranienne aux portes des temples bouddhistes de Thaïlande, en passant par les contrées désertiques d'Asie centrale, ce livre retrace leurs péripéties, difficultés et rencontres tout au long du voyage. Soif d'ailleurs et de découvertes sont les mots d'ordre de ce livre, celui d'uneépopée inspirante, pleine d'émotions, qui vous donnera sans aucun doute l'envie de partir à votre tour à l'aventure, pour poser un autre regard sur le monde !

Par Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sunriders, de Paris à Singapour à vélo par Larousse

Commenter ce livre

 

Sunriders, de Paris à Singapour à vélo

Larousse

Paru le 24/09/2025

256 pages

Larousse

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036083561
9782036083561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.