Sunriders, de Paris à Singapour à vélo

C'est l'histoire de Matthieu et Damien, deux jeunes amis de 24 ans. Un jour, ils décident de partir à l'aventure, sans vraiment savoir ce qui les attend. Ils se lancent le défi de rejoindre Singapour à vélo depuis Nice. De l'hospitalité iranienne aux portes des temples bouddhistes de Thaïlande, en passant par les contrées désertiques d'Asie centrale, ce livre retrace leurs péripéties, difficultés et rencontres tout au long du voyage. Soif d'ailleurs et de découvertes sont les mots d'ordre de ce livre, celui d'uneépopée inspirante, pleine d'émotions, qui vous donnera sans aucun doute l'envie de partir à votre tour à l'aventure, pour poser un autre regard sur le monde !