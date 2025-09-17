Inscription
Tu es le héros du jeu vidéo

Anne-Gaëlle Balpe, Misspaty, Miss Paty

Enfin ! Samedi ! Tu attends ce jour depuis au moins deux semaines... Car ta meilleure amie Véra, t'a invité à passer l'après-midi chez elle. Et pour la première fois, ses parents ne seront pas là. Ils ont prévu de rester chez leurs voisins après le déjeuner. Ils ne seront donc pas très loin, mais, ce qui compte, c'est que Véra et toi aurez la maison pour vous tous seuls ! Et en explorant le grenier, vous trouvez une vieille console et des joysticks. Prêts à vous lancer dans une aventure ? Seul ou tous les deux ?

Par Anne-Gaëlle Balpe, Misspaty, Miss Paty
Chez Larousse

|

Auteur

Anne-Gaëlle Balpe, Misspaty, Miss Paty

Editeur

Larousse

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Tu es le héros du jeu vidéo

Anne-Gaëlle Balpe, Misspaty, Miss Paty

Paru le 17/09/2025

360 pages

Larousse

14,99 €

