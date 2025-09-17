Tu es le héros du jeu vidéo

Enfin ! Samedi ! Tu attends ce jour depuis au moins deux semaines... Car ta meilleure amie Véra, t'a invité à passer l'après-midi chez elle. Et pour la première fois, ses parents ne seront pas là. Ils ont prévu de rester chez leurs voisins après le déjeuner. Ils ne seront donc pas très loin, mais, ce qui compte, c'est que Véra et toi aurez la maison pour vous tous seuls ! Et en explorant le grenier, vous trouvez une vieille console et des joysticks. Prêts à vous lancer dans une aventure ? Seul ou tous les deux ?