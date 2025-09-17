Une journée dans l'espace

Des documentaires de 24 pages, au texte narratif, composés : - de 8 doubles pages, illustrées par des grandes scènes, et dont le texte se déroulent comme une petite histoire. Sur chaque double-page, en plus du texte narratif, se trouve une consigne de jeu pour permettre à l'enfant de plonger dans l'image et faire appel aux compétences apprises à l'école à cet âge : observation, cherche et trouve, mime, dénombrement, couleurs, etc. - d'une 9ème double-page de jeux sur le thème de l'ouvrage.