Une journée dans l'espace

Agnès Besson, Julie Ferblantier-Amghar

ActuaLitté
Des documentaires de 24 pages, au texte narratif, composés : - de 8 doubles pages, illustrées par des grandes scènes, et dont le texte se déroulent comme une petite histoire. Sur chaque double-page, en plus du texte narratif, se trouve une consigne de jeu pour permettre à l'enfant de plonger dans l'image et faire appel aux compétences apprises à l'école à cet âge : observation, cherche et trouve, mime, dénombrement, couleurs, etc. - d'une 9ème double-page de jeux sur le thème de l'ouvrage.

Par Agnès Besson, Julie Ferblantier-Amghar
Chez Larousse

Auteur

Agnès Besson, Julie Ferblantier-Amghar

Editeur

Larousse

Genre

Astronomie

Une journée dans l'espace

Agnès Besson, Julie Ferblantier-Amghar

Paru le 24/09/2025

24 pages

Larousse

11,95 €

ActuaLitté
9782036059177
© Notice établie par ORB
