Aladdin

A préciser, Disney

ActuaLitté
Toute l'histoire du film Aladdin racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : A Agrabah, Aladdin, un vagabond au grand coeur, trouve une lampe magique, qui abrite un Génie ! Ce dernier lui propose de réaliser trois de ses voeux. Transformé en prince, Aladdin part à la rencontre de Jasmine, la fille du Sultan. Mais il devra faire attention à Jafar, le grand vizir, qui rêve de s'emparer du pouvoir de la lampe...

Chez Hachette

Auteur

A préciser, Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Paru le 24/09/2025

84 pages

Hachette

10,95 €

9782017331452
