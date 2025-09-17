Toute l'histoire du film Aladdin racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : A Agrabah, Aladdin, un vagabond au grand coeur, trouve une lampe magique, qui abrite un Génie ! Ce dernier lui propose de réaliser trois de ses voeux. Transformé en prince, Aladdin part à la rencontre de Jasmine, la fille du Sultan. Mais il devra faire attention à Jafar, le grand vizir, qui rêve de s'emparer du pouvoir de la lampe...