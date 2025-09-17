Si vous pensiez que les monstres n'existaient que dans les contes, détrompez-vous. Pendant des années, Nikki, Sami et Tori Knotek ont vécu dans la peur. Ce livre est leur témoignage. Derrière les murs de leur maison isolée à Raymond, dans l'Etat de Washington, leur mère, Shelly, leur a infligé des abus d'une cruauté inimaginable : humiliations, manipulations, violences physiques et psychologiques. Un enfer, et des meurtres, soigneusement dissimulés derrière une façade de normalité. Notre mère est un monstre est bien plus qu'un récit de survie : c'est une ode au courage, à la solidarité sororale et à la lumière que l'on peut trouver, même dans les ténèbres les plus profondes. Un best-seller du Wall Street Journal, d'Amazon Charts, de USA Today et du Washington Post, déjà traduit en plus de vingt langues.