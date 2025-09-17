Inscription
#Essais

Notre mère est un monstre

Guillaume Marlière, Gregg Olsen

ActuaLitté
Si vous pensiez que les monstres n'existaient que dans les contes, détrompez-vous. Pendant des années, Nikki, Sami et Tori Knotek ont vécu dans la peur. Ce livre est leur témoignage. Derrière les murs de leur maison isolée à Raymond, dans l'Etat de Washington, leur mère, Shelly, leur a infligé des abus d'une cruauté inimaginable : humiliations, manipulations, violences physiques et psychologiques. Un enfer, et des meurtres, soigneusement dissimulés derrière une façade de normalité. Notre mère est un monstre est bien plus qu'un récit de survie : c'est une ode au courage, à la solidarité sororale et à la lumière que l'on peut trouver, même dans les ténèbres les plus profondes. Un best-seller du Wall Street Journal, d'Amazon Charts, de USA Today et du Washington Post, déjà traduit en plus de vingt langues.

Par Guillaume Marlière, Gregg Olsen
Chez Hachette

|

Auteur

Guillaume Marlière, Gregg Olsen

Editeur

Hachette

Genre

Faits de société

Notre mère est un monstre

Gregg Olsen trad. Guillaume Marlière

Paru le 17/09/2025

413 pages

Hachette

24,95 €

ActuaLitté
9782017324560
