Cocottes & mijotés

Minestrone à l'italienne, soupe marocaine à l'agneau, piperade basque aux oeufs et piment d'Espelette, one pot pasta au brocoli et aux amandes, choucroute, jarret de veau primeur, garbure, waterzoï de poisson, tajine de poulet aux olives vertes et citron confit, poulet aux morilles & vin jaune, curry rouge de poisson, bourride, pain cocotte à la bière, pâtes de fruits à la framboise... Toutes ces recettes ont un point commun, elles ont été réalisées dans une cocotte. Ce livre vous montre la diversité des plats en cocotte pour que chacun y trouve son bonheur : des soupes complètes et des bouillons-repas, des cocottes veggies, des plats de viande mijotés longuement pour un moelleux incomparable, des plats traditionnels régionaux mais aussi des plats du monde, des marmites de la mer, des mijotés chic pour recevoir autour d'une belle cocotte posée au centre de la table sans oublier les pains cocottes. Des plats mijotés et mitonnés avec amour pour des moments de bonheur à table.