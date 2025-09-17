Instants malicieux

Bugs Bunny, Lola, Titi, Sylvestre, Taz ou encore Daffy Duck... tous les personnages culte des Baby Looney Tunes sont réunis pour te faire vivre leurs aventures les plus amusantes et les plus attendrissantes à la maison, à la fête foraine, au bord de la piscine, aux sports d'hiver, en forêt ou à la mer. Choisis tes palettes et laisse-toi inspirer par ces illustrations 100% cozy ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à d'adorables personnages Looney Tunes 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges