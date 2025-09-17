Mon patron mon pire ennemi Intégrale

Découvre l'intégrale de la série Mon patron, mon pire ennemi ! Nora Milani est une femme ambitieuse, talentueuse et déterminée. Mais en rejoignant une prestigieuse entreprise, elle ne s'attendait pas à devoir faire face à un supérieur aussi arrogant qu'autoritaire et insupportable : Nathan Carter. Dès le premier jour, la guerre est déclarée. Nathan prend un malin plaisir à la pousser à bout, et Nora refuse de se laisser faire. Entre piques acérées et confrontations explosives, ils deviennent l'un pour l'autre un enfer quotidien. Pourtant la haine cache souvent des sentiments bien plus dangereux... Et quand l'ennemi juré se transforme en tentation irrésistible, toutes les règles volent en éclats.