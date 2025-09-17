Inscription
Mon patron mon pire ennemi Intégrale

Sophie Philippe

Découvre l'intégrale de la série Mon patron, mon pire ennemi ! Nora Milani est une femme ambitieuse, talentueuse et déterminée. Mais en rejoignant une prestigieuse entreprise, elle ne s'attendait pas à devoir faire face à un supérieur aussi arrogant qu'autoritaire et insupportable : Nathan Carter. Dès le premier jour, la guerre est déclarée. Nathan prend un malin plaisir à la pousser à bout, et Nora refuse de se laisser faire. Entre piques acérées et confrontations explosives, ils deviennent l'un pour l'autre un enfer quotidien. Pourtant la haine cache souvent des sentiments bien plus dangereux... Et quand l'ennemi juré se transforme en tentation irrésistible, toutes les règles volent en éclats.

Sophie Philippe
Chez Hachette

Auteur

Sophie Philippe

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Mon patron mon pire ennemi Intégrale

Sophie Philippe

Paru le 17/09/2025

988 pages

Hachette

9,90 €

9782017271727
© Notice établie par ORB
