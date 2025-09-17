Entre faes majestueux, sorciers énigmatiques, reines audacieuses et créatures imposantes, plongez au coeur de mondes fantastiques où la magie se mêle à l'amour. Laissez-vous envoûter par une collection de 50 illustrations mystérieuses, où s'entrelacent amours interdites, quêtes épiques et sortilèges millénaires. L'illustratrice Paulina Forys vous offre une véritable ode aux récits où la romance et la fantasy fusionnent, à l'image des lignes envoûtantes de ce livre de coloriages mystères. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIEZ LES NUMEROS - suivez le code couleur pour révéler l'illustration 3 - PROFITEZ - d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes 50 COLORIAGES - pour des heures d'évasion créative GRAND FORMAT - pour une immersion totale dans des univers fantastiques PAPIER PREMIUM - pour éviter les débordements et garantir un rendu impeccable UN CADEAU PARFAIT - pour tous les fans de fantasy et de romance, petits et grands !