Un profil idéal

Vincent Guilluy, L.M. Chilton

"Si on était dans un podcast d'affaires criminelles, tu serais la première soupçonnée". Sarah, la meilleure amie de Gwen va se marier. Si Gwen se réjouit pour Sarah et accepte évidemment d'être sa demoiselle d'honneur, elle n'est pas fan du futur mari et n'a, de plus, personne pour l'accompagner lors de la cérémonie. Alors, pour surmonter le chagrin de sa rupture avec Noah et tenter de trouver rapidement un +1 pour le jour J, Gwen décide de s'inscrire sur Connector, l'appli de rencontres qui regroupe les célibataires d'Eastbourne. Mais comme si enchaîner les dates catastrophiques ne suffi sait pas, Gwen est réveillée un matin par la police qui frappe à sa porte. Les hommes avec qui elle a récemment eu rendez-vous sont assassinés les uns après les autres. Gwen n'a d'autre choix que de mener l'enquête, à sa manière toute personnelle, pour enrayer le jeu de massacre et éviter de se retrouver dans la ligne de mire.

Par Vincent Guilluy, L.M. Chilton
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Vincent Guilluy, L.M. Chilton

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

Un profil idéal

L.M. Chilton trad. Vincent Guilluy

Paru le 17/09/2025

391 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

9791042900175
© Notice établie par ORB
