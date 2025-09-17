Ras les cornes !

C'est l'heure des vacances au clos des dragons ! L'apprentie dresseuse Möun et sa dragonne Perséfone en profitent pour se la couler douce. Mais chez les dresseurs de dragons, pas de roupillons ! Car le méchant Grumfy, affamé de licorne, rôde... Le vieux troll grincheux adore semer la panique et ruiner les pics-niques. Cette fois, Möun et Pérsefone feront des pieds et des mains pour que la saison des fêtes se déroule sans accrocs. Mêlant courage et espièglerie, les deux héroïnes de cette série reviennent pour une nouvelle saison de joie et d'aventures. Möun et Perséfonne se sont bien trouvées et comptent bien nous le prouver !