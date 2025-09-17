L'incroyable histoire de la naissance du cinéma

Un roman doc particulièrement vivant pour les enfants à partir de 8 ans, sur les premiers pas du cinéma, de son invention par les frères Lumières jusqu'aux films de Charlie Chaplin, en passant par le kinescope d'Edison, les essais des Lumière, les films d'Alice Guy et ceux de Georges Méliès. L'invention du cinématographe D'abord imaginé comme une attraction foraine, le cinéma est une invention révolutionnaire ! Des deux côtés de l'Atlantique, des inventeurs ont travaillé sur ce projet. Mais les Lumière, eux, ont compris très vite que cette invention devait bénéficier au plus grand nombre de personnes possible ! C'est grâce à eux que le cinéma est devenu un art populaire, et c'est cette histoire que ce roman-doc raconte. Un roman et des pages doc pour tout comprendre Un récit rythmé par des dialogues qui emportent le lecteur au coeur de l'effervescence de cette époque, complété par des pages doc qui permettent de comprendre le contexte et les grandes lignes de l'histoire du cinéma. Un roman doc incontournable !