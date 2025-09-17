Inscription
La clé des champs

Victor Dixen, French Carlomagno

Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus ? Ils ont été volés par des créatures avides, venues d'un autre monde pour arracher des morceaux du nôtre : les croquemitaines. Chili, 1982. La jeune Rita Perdido découvre qu'elle appartient à la caste des retrouveurs : des humains qui ont le pouvoir de pénétrer dans les oubliettes où se terrent les croquemitaines. Recherchée par la police chilienne, Rita se réfugie à Paris et gagne sa vie en enquêtant sur les chiens disparus dans les beaux quartiers. Elle découvre bientôt qu'un terrible danger se cache sous les pavés de la capitale... Le premier album d'une saga fantastique palpitante, signé par un maître du genre : Victor Dixen. Entre récit initiatique et conte horrifique, RITA PERDIDO ressuscite les années 1980 et nous entraîne dans un univers sombre et envoûtant, peuplé de danger et de magie, où l'espoir n'est jamais complètement perdu. Une aventure captivante dans le même univers que les romans AGENCE PERDIDO, imaginée par Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire (auteur des séries best-sellers "Animale" , "Phobos" , "Vampyria" , ...) et magnifiée par les splendides illustrations de French Carlomagno.

Par Victor Dixen, French Carlomagno
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Victor Dixen, French Carlomagno

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Science-fiction, heroic fantas

La clé des champs

Victor Dixen, French Carlomagno

Paru le 17/09/2025

64 pages

Bayard jeunesse

12,50 €

9791036365256
