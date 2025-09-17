Le musée effacé

Depuis des siècles, les marais de Floride dévorent des personnes et engloutissent des trésors. Dans leurs sombres profondeurs, loin du soleil tropical de la surface, les croquemitaines attendent leur heure... Luciole "Lucy" et Jasper commencent leur apprentissage de retrouveurs dans le Sunshine State, sous la houlette de Rita Perdido. Le temps presse pour retrouver les régalias maudits et éviter l'ascension d'un Haut-Roi des croquemitaines. Les membres de l'agence Perdido comptent profiter de la célèbre Foire d'Art Contemporain de Miami pour tendre un piège à la Muse Malade, détentrice du deuxième régalia. Cette effaceuse hante les artistes de génie depuis des siècles, volant leurs idées et les poussant à la folie. Mais depuis les palaces luxueux de South Beach jusqu'aux mangroves ancestrales du fin fond de la Floride, Luciole et Jasper vont découvrir que l'attaque des croquemitaines contre la surface est plus imminente que jamais... Le deuxième tome d'une saga fantastique palpitante, signée par un maître du genre : Victor Dixen Entre récit initiatique et conte horrifique, AGENCE PERDIDO nous entraîne dans un univers sombre et envoûtant, peuplé de danger et de magie, où l'espoir n'est jamais complètement perdu. Une aventure captivante imaginée par Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire (auteur des séries best-sellers "Animale" , "Phobos" , "Vampyria" ...) et magnifiée par les splendides illustrations de Noëmie Chevalier.