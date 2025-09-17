Inscription
#Polar

L'évangile des ombres

Nicolas Nutten

ActuaLitté
Ici, tout est fiction, mais tout est vrai 1987. Paul Sarda est gendarme dans un village des Hautes- Pyrénées, près de la frontière espagnole. Une nuit, il a un accident et perd connaissance durant quelques minutes. Il l'ignore encore, mais sa vie vient de basculer. Trente-cinq ans plus tard, son fils, Raphaël, commandant de police à Paris, reçoit une lettre anonyme : "VOTRE PERE SAVAIT". Mais savait quoi ? En retournant sur les terres de son enfance, Raphaël va faire resurgir des histoires tragiques que certains auraient aimé garder enfouies. Nicolas Nutten nous livre une fresque poignante sur la terrifiante affaire des enfants volés sous l'ère franquiste et ses ramifications insoupçonnées. A propos de l'auteur Nicolas Nutten est l'auteur de Disparition, son premier roman paru en 2020. Suivront Comme deux gouttes de sang et Terra mater, Prix de l'Embouchure 2024. Il vit à Montpellier. "Avec cette histoire bouleversante, Nicolas Nutten démontre une nouvelle fois son talent de conteur". Johana Gustawsson "J'ai profité de mon dernier week-end pour me plonger dans L'Evangile des ombres... et je n'ai pas pu le lâcher ! J'ai été totalement happée par cette intrigue magistralement construite, par le va-et-vient entre les époques et, surtout, par la profondeur des personnages. C'est poignant, haletant, et ça marque ! " Annette Lonchampt, La Petite Librairie, Sommières

Par Nicolas Nutten
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Nicolas Nutten

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

L'évangile des ombres

Nicolas Nutten

Paru le 17/09/2025

464 pages

HarperCollins France

21,50 €

9791033922773
© Notice établie par ORB
