L'évangile des ombres

Ici, tout est fiction, mais tout est vrai 1987. Paul Sarda est gendarme dans un village des Hautes- Pyrénées, près de la frontière espagnole. Une nuit, il a un accident et perd connaissance durant quelques minutes. Il l'ignore encore, mais sa vie vient de basculer. Trente-cinq ans plus tard, son fils, Raphaël, commandant de police à Paris, reçoit une lettre anonyme : "VOTRE PERE SAVAIT". Mais savait quoi ? En retournant sur les terres de son enfance, Raphaël va faire resurgir des histoires tragiques que certains auraient aimé garder enfouies. Nicolas Nutten nous livre une fresque poignante sur la terrifiante affaire des enfants volés sous l'ère franquiste et ses ramifications insoupçonnées. A propos de l'auteur Nicolas Nutten est l'auteur de Disparition, son premier roman paru en 2020. Suivront Comme deux gouttes de sang et Terra mater, Prix de l'Embouchure 2024. Il vit à Montpellier. "Avec cette histoire bouleversante, Nicolas Nutten démontre une nouvelle fois son talent de conteur". Johana Gustawsson "J'ai profité de mon dernier week-end pour me plonger dans L'Evangile des ombres... et je n'ai pas pu le lâcher ! J'ai été totalement happée par cette intrigue magistralement construite, par le va-et-vient entre les époques et, surtout, par la profondeur des personnages. C'est poignant, haletant, et ça marque ! " Annette Lonchampt, La Petite Librairie, Sommières