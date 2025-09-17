Chère Mademoiselle PotenCiel, Tu es une jeune femme et tu portes un trésor que tu ignores sans doute, que tu sous-estimes sûrement... Tu es une femme unique, et ce livre te le démontre si tu venais à en douter ! Devenir soi-même et accomplir sa nature profonde : voilà le défi ! Bien sûr, mais comment ? A travers 28 confidences, tu es invitée à découvrir et à comprendre quelle est ta beauté, ta force, ta propre capacité à illuminer le monde. Tu rencontreras dans ce livre des femmes inspirantes, tu découvriras des clés pour déployer tes talents, et surtout tu sauras te poser les questions essentielles qui te feront goûter la joie d'être femme. En avant ! Camille de Certaines accompagne les femmes sur le cycle féminin et les couples sur les enjeux de fécondité et d'affectivité. Elle donne également des formations de philosophie de la personne. Quitterie Didier est coach professionnelle et enseigne la formation humaine.