Les petits soleils de Yourse

Dans son atelier, Yourse aime inventer, mais la nuit tombe vite quand elle est occupée. Si seulement elle avait un petit soleil de nuit... Eurek'ourse ! Quelle bonne idée ! Au fil de son imagination et d'événements imprévus, Yourse va inventer un moulin à vent, un moulin à eau et un panneau solaire... et offrir à ses voisins curieux la chance de pouvoir s'éclairer dans le noir ! Des informations documentaires sur les énergies renouvelables en dernières pages complètent cet album.