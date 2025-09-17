Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Les petits soleils de Yourse

Coralie Saudo, Zourse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans son atelier, Yourse aime inventer, mais la nuit tombe vite quand elle est occupée. Si seulement elle avait un petit soleil de nuit... Eurek'ourse ! Quelle bonne idée ! Au fil de son imagination et d'événements imprévus, Yourse va inventer un moulin à vent, un moulin à eau et un panneau solaire... et offrir à ses voisins curieux la chance de pouvoir s'éclairer dans le noir ! Des informations documentaires sur les énergies renouvelables en dernières pages complètent cet album.

Par Coralie Saudo, Zourse
Chez A pas de loups

|

Auteur

Coralie Saudo, Zourse

Editeur

A pas de loups

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les petits soleils de Yourse par Coralie Saudo, Zourse

Commenter ce livre

 

Les petits soleils de Yourse

Coralie Saudo, Zourse

Paru le 17/09/2025

40 pages

A pas de loups

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931273210
9782931273210
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.