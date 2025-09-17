Regnes modernes - t2

Et si la seule humaine capable de parler devenait la clé de la survie des Amenimaux ? Dans un monde où les humains sont bêtes, l'apparition d'une fillette douée de parole fait vaciller l'ordre établi de la société animale. Tandis qu'une étrange épidémie de démence foudroie la ville, un lapin ingénieux et un chien au flair redoutable défient la folie ambiante pour protéger l'enfant miracle. Pourchassés par des fanatiques, le trio poursuit sa cavale dystopique pour percer le secret du langage, survivre à la tempête... et empêcher la fin de la raison.