Regnes modernes - t2

Yann Brouillette

Et si la seule humaine capable de parler devenait la clé de la survie des Amenimaux ? Dans un monde où les humains sont bêtes, l'apparition d'une fillette douée de parole fait vaciller l'ordre établi de la société animale. Tandis qu'une étrange épidémie de démence foudroie la ville, un lapin ingénieux et un chien au flair redoutable défient la folie ambiante pour protéger l'enfant miracle. Pourchassés par des fanatiques, le trio poursuit sa cavale dystopique pour percer le secret du langage, survivre à la tempête... et empêcher la fin de la raison.

Par Yann Brouillette
Chez EP média

Auteur

Yann Brouillette

Editeur

EP média

Genre

Divers

Regnes modernes - t2

Paru le 22/10/2025

EP média

14,50 €

9782889326648
