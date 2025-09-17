La Conspiration des Royalistes

Février 1793. Le roi Louis XVI vient d'être décapité et la Terreur s'abat sur la France. C'est dans ce contexte de violence extrême que Duperrier, un vieil ami du gendarme Victor Dauterive, est retrouvé mort. Il aurait été renversé par une voiture... Mais alors comment expliquer sa plaie à la tête ? Pour Dauterive, aucun doute, c'est un assassinat maquillé en accident. Une affaire liée à une vengeance ? Ou à une trahison, ce qui ne serait pas surprenant dans le Paris révolutionnaire où il est impossible de savoir qui sont les véritables ennemis ? Le jeune gendarme abandonne toutes ses affaires en cours pour enquêter. Et ses investigations vont le conduire en Vendée, à la veille d'une insurrection qui pourrait bien faire basculer la Révolution. Victor Dauterive se précipite dans la gueule du loup, quitte à mettre sa vie en danger...