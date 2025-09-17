Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

La Conspiration des Royalistes

Jean-Christophe Portes

ActuaLitté
Février 1793. Le roi Louis XVI vient d'être décapité et la Terreur s'abat sur la France. C'est dans ce contexte de violence extrême que Duperrier, un vieil ami du gendarme Victor Dauterive, est retrouvé mort. Il aurait été renversé par une voiture... Mais alors comment expliquer sa plaie à la tête ? Pour Dauterive, aucun doute, c'est un assassinat maquillé en accident. Une affaire liée à une vengeance ? Ou à une trahison, ce qui ne serait pas surprenant dans le Paris révolutionnaire où il est impossible de savoir qui sont les véritables ennemis ? Le jeune gendarme abandonne toutes ses affaires en cours pour enquêter. Et ses investigations vont le conduire en Vendée, à la veille d'une insurrection qui pourrait bien faire basculer la Révolution. Victor Dauterive se précipite dans la gueule du loup, quitte à mettre sa vie en danger...

Par Jean-Christophe Portes
Chez City Editions

|

Auteur

Jean-Christophe Portes

Editeur

City Editions

Genre

Policiers historiques

La Conspiration des Royalistes

Jean-Christophe Portes

Paru le 15/10/2025

304 pages

City Editions

8,20 €

ActuaLitté
9782824627427
© Notice établie par ORB
