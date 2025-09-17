Kaguya-sama: Love is War Tome 28

La cérémonie de remise des diplômes approche. Tout le monde aura-t-il une conclusion heureuse de ses années lycée ? Maki essaye toujours de se remettre de son chagrin d'amour, Miko se déclare candidate au poste de présidente du BDE et Chika aimerait se trouver une âme soeur, elle aussi. Quel couple entrera en guerre pour une déclaration d'amour... et lequel prendra les armes pour une demande en mariage ? DERNIER TOME