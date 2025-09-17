Inscription
#Manga

Kaguya-sama: Love is War Tome 28

Aka Akasaka, Anne-Sophie Thévenon, Clair Obscur

La cérémonie de remise des diplômes approche. Tout le monde aura-t-il une conclusion heureuse de ses années lycée ? Maki essaye toujours de se remettre de son chagrin d'amour, Miko se déclare candidate au poste de présidente du BDE et Chika aimerait se trouver une âme soeur, elle aussi. Quel couple entrera en guerre pour une déclaration d'amour... et lequel prendra les armes pour une demande en mariage ? DERNIER TOME

Par Aka Akasaka, Anne-Sophie Thévenon, Clair Obscur
Chez Pika Edition

|

Auteur

Aka Akasaka, Anne-Sophie Thévenon, Clair Obscur

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Kaguya-sama: Love is War Tome 28

Aka Akasaka trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 17/09/2025

216 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
9782811697907
