Witches' War Tome 8

Homura Kawamoto, Makoto Shiozuka

32 femmes mythiques de l'Histoire, un tournoi sanglant, une seule survivante ! Septième duel du tournoi de Walpurgis : le combat oppose Orihime, la femme légendaire de la fête des étoiles, à Yaoya Oshichi, grande criminelle de l'ère Edo au Japon. Les deux combattantes ont un point commun : leur pouvoir provient de l'amour. Si la première est prête à tout pour vivre une romance qui transcende les cieux, la seconde brûle de passion. Quel amour triomphera ?

Par Homura Kawamoto, Makoto Shiozuka
Chez Pika Edition

Auteur

Homura Kawamoto, Makoto Shiozuka

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Witches' War Tome 8

Homura Kawamoto, Makoto Shiozuka

Paru le 17/09/2025

176 pages

Pika Edition

7,70 €

9782811693862
© Notice établie par ORB
