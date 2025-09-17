Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Entre la reine et moi Tome 2

Ema Toyama, Oriale Faulhaber

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le soir du bal, Liz est invitée par la reine Shries à danser sous le clair de lune... ce qui revient, comme le veut la tradition, à se voir demandé en mariage ! Le lendemain, alors que le coeur de Liz bat encore la chamade à ce souvenir, la Reine l'emmène faire un tour en ville incognito, et se confie sur son passé, ainsi que sur son secret. Après avoir tout révélé à Liz, la Souveraine lui ordonne de passer la nuit avec elle. Or, le jour J, c'est sous l'apparence masculine de l'élégant prince Brad que la Reine apparaît. Mais comment réagira Liz, elle qui a une peur maladive des hommes ? !

Par Ema Toyama, Oriale Faulhaber
Chez Pika Edition

|

Auteur

Ema Toyama, Oriale Faulhaber

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Entre la reine et moi Tome 2 par Ema Toyama, Oriale Faulhaber

Commenter ce livre

 

Entre la reine et moi Tome 2

Ema Toyama trad. Oriale Faulhaber

Paru le 17/09/2025

160 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811691783
9782811691783
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.