Entre la reine et moi Tome 2

Le soir du bal, Liz est invitée par la reine Shries à danser sous le clair de lune... ce qui revient, comme le veut la tradition, à se voir demandé en mariage ! Le lendemain, alors que le coeur de Liz bat encore la chamade à ce souvenir, la Reine l'emmène faire un tour en ville incognito, et se confie sur son passé, ainsi que sur son secret. Après avoir tout révélé à Liz, la Souveraine lui ordonne de passer la nuit avec elle. Or, le jour J, c'est sous l'apparence masculine de l'élégant prince Brad que la Reine apparaît. Mais comment réagira Liz, elle qui a une peur maladive des hommes ? !