Get a Life, Chloe Brown

Après avoir frôlé la mort, Chloe Brown a un objectif et surtout un plan pour l'atteindre. Cette geek qui souffre d'une maladie chronique se rend à l'évidence : sa vie est ennuyeuse. Elle établit donc une liste de six directives pour remédier à cela. Parmi elles, avoir une aventure sans lendemain, s'amuser pendant une soirée arrosée, ou encore faire quelque chose de mal. Mais enfreindre les règles n'est pas une tâche facile, même quand on a un plan d'attaque. Non, Chloe a besoin d'un professeur, et elle connaît l'homme de la situation : Redford "Red" Morgan, le gardien de son immeuble. Avec ses tatouages et sa moto, Red est l'allié idéal pour aider Chloe dans sa rébellion. Alors qu'ils se rapprochent, la jeune femme se rend compte que sous la personnalité bourrue de Red se cache un artiste sensible. Très vite, les sentiments s'en mêlent... Et si la vie ne se résumait pas à une liste ? "Absolument charmant ! Un mélange parfait d'humour, de romance torride et de douceur". Helen Hoang, autrice de The Kiss Quotient "J'adore me perdre dans des romans que je n'arrive pas à lâcher - et encore plus quand ils contiennent de l'humour et une romance à tomber. Talia Hibbert ne déçoit jamais. Ses livres sont immanquablement captivants". Taylor Jenkins Reid, autrice de Les Sept Maris d'Evelyn Hugo "Un livre extraordinaire, plein d'amour, de générosité, de bienveillance et d'humour". The New York Times Book Review "Un sens de l'humour vif et enivrant qui transparaît à chaque page. Des personnages vivants qui inspirent la joie. Ce roman est un petit bijou, et toutes les personnes qui cherchent le bonheur devraient le lire. Il prouve à quel point il est important de guérir et de faire preuve de compassion. Puissions-nous tous reprendre notre vie en main, et trouver l'amour, comme Chloe Brown". Entertainment Weekly "Un tour de force. Cette romance s'attaque à des sujets difficiles tout en proposant une histoire d'amour drôle pleine de révélations touchantes sur la nature humaine... . Mais ce qui lui donne sa profondeur est la voix de son autrice, qui vous fait vivre toutes les émotions de ses personnages". NPR. org "Une aventure palpitante et bouleversante qui captivera les lecteurs. Cette romance se démarque par ses enjeux, son héroïne unique et l'alchimie incroyable entre ses personnages". Publishers Weekly "Une véritable révélation ! Talia Hibbert est une autrice de talent". Kirkus Reviews "Les dialogues adorables de ce roman feront-ils rire les lecteurs et ses scènes sincères les feront-ils pleurer ? Assurément. Ce livre est-il la raison pour laquelle on a inventé le mot "charmant" ? Probablement. Cette romance, qui met en scène un couple mixte et une héroïne en situation de handicap, est un délice". Booklist "Un roman charmant qui vous fera rêver". Popsugar "Une comédie romantique profonde". Shondaland "Talia Hibbert déchire ! Elle vous fera tomber pour ses personnages tendrement imparfaits". Meg Cabot, autrice de la série Le Journal d'une princesse