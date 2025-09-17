More than words

Inspirant, enthousiasmant et d'une rare et brute intensité. " RT Book Reviews Lorsqu'à l'âge de onze ans, Jessica Creswell rencontra Callen Hayes, elle sut immédiatement qu'il était un prince brisé. Son prince. Ils étaient devenus l'un pour l'autre, un refuge, un havre de paix magique, loin de leur vie respective perturbée. Jusqu'au jour où Callen l'a embrassée - le véritable premier baiser de rêve de Jessica -, puis a disparu sans un mot. Des années plus tard, alors que tout le monde sait qui est Callen Hayes, un auteur-compositeur reconnu, un bad boy tristement célèbre pour ses frasques, tout le monde ignore que sa musique est prisonnière de ses propres démons, comme piégée de l'intérieur. Lorsqu'il s'exile en France pour tenter de se sortir de l'alcool et de l'obscurité, Callen tombe sur la seule personne capable de redonner vie à sa musique. Jessica. Sa Jessie. Mais ils n'appartiennent plus au même monde. Trop de secrets, trop de mensonges, trop d'erreurs ont été commises. Tout ce qui leur reste, c'est cette attirance instinctive, ce désir et quelque chose qui ressemble dangereusement à l'amour. " Une histoire de d'amour de jeunesse et de seconde chance entre deux êtres brisés qui voyagent, vers la guérison. " Kirkus Review " Aucune autrice, comme Mia Sheridan, ne parvient à ouvrir le coeur et à toucher l'âme. " Publisher's Weekly