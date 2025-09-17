Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

More than words

Caroline de Hugo, Mia Sheridan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inspirant, enthousiasmant et d'une rare et brute intensité. " RT Book Reviews Lorsqu'à l'âge de onze ans, Jessica Creswell rencontra Callen Hayes, elle sut immédiatement qu'il était un prince brisé. Son prince. Ils étaient devenus l'un pour l'autre, un refuge, un havre de paix magique, loin de leur vie respective perturbée. Jusqu'au jour où Callen l'a embrassée - le véritable premier baiser de rêve de Jessica -, puis a disparu sans un mot. Des années plus tard, alors que tout le monde sait qui est Callen Hayes, un auteur-compositeur reconnu, un bad boy tristement célèbre pour ses frasques, tout le monde ignore que sa musique est prisonnière de ses propres démons, comme piégée de l'intérieur. Lorsqu'il s'exile en France pour tenter de se sortir de l'alcool et de l'obscurité, Callen tombe sur la seule personne capable de redonner vie à sa musique. Jessica. Sa Jessie. Mais ils n'appartiennent plus au même monde. Trop de secrets, trop de mensonges, trop d'erreurs ont été commises. Tout ce qui leur reste, c'est cette attirance instinctive, ce désir et quelque chose qui ressemble dangereusement à l'amour. " Une histoire de d'amour de jeunesse et de seconde chance entre deux êtres brisés qui voyagent, vers la guérison. " Kirkus Review " Aucune autrice, comme Mia Sheridan, ne parvient à ouvrir le coeur et à toucher l'âme. " Publisher's Weekly

Par Caroline de Hugo, Mia Sheridan
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Caroline de Hugo, Mia Sheridan

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur More than words par Caroline de Hugo, Mia Sheridan

Commenter ce livre

 

More than words

Mia Sheridan trad. Caroline de Hugo

Paru le 17/09/2025

480 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679724
9782755679724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.